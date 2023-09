Sarri e le difficoltà con Juric: il Toro del croato non ha mai perso con la Lazio

In equilibrio: così si può definire lo scontro tra Maurizio Sarri e Ivan Juric. Raggiungeranno nel turno infrasettimanale la doppia cifra: sarà infatti il decimo incontro tra il tecnico toscano e quello croato. Sarri ha vinto tre volte, Juric due mentre i restanti quattro incontri sono finiti in pareggio. C'è di più. L'allenatore di Spalato non ha mai perso da quando è allenatore del Torino contro la Lazio di Sarri: quattro gare, tre pareggi e un successo all'Olimpico di Roma per il club granata. Se c'è una squadra che Sarri ha sofferto nel suo biennio capitolino, questa è senz'ombra di dubbio il Torino di Juric. I risultati, infatti, non rispecchiano sempre l'andamento delle partite tra biancocelesti e granata. Nei tre pareggi pocanzi ricordati è stato il Torino a recriminare maggiormente perché avrebbe meritato qualcosa in più, come il 23 settembre 2021 quando Immobile pareggiò al 91' o come il 16 aprile 2022 quando lo stesso Immobile riprese i granata al 92'. In aggiunta a ciò, bisogna evidenziare che Sarri non sconfigge una squadra di Juric addirittura dal 21 settembre 2019 (Juventus-Hellas Verona 2 a 1). Nei successivi cinque confronti due successi di Juric (uno con l'Hellas sulla Juventus, uno con il Torino sulla Lazio) e tre pareggi.