Scontri tra tifosi prima dell’inizio di Torino-Modena: ecco cosa è successo

Pochi minuti prima dell'inizio della gara amichevole Torino-Modena, ci sono stati alcuni minuti caratterizzati da problemi di ordine pubblico. I tifosi del Modena, dopo essere entrati nella tribuna a loro designata hanno atteso l'arrivo di alcuni supporter granata. L'ingresso del pubblico era infatti adiacente alla zona riservato ai tifosi gialloblù e separata soltanto con una staccionata di legno. Durante l'entrata in tribuna di diverse persone, una manciata isolata di ultras modenesi ha inneggiato cori contro il Toro avvicinandosi alla staccionata di legno. A quel punto si sono scaldati gli animi anche di alcuni tifosi granata che sono andati faccia a faccia con gli avversari. Da entrambe le parti si è cercato di rompere la staccionata per raggiungere gli opponenti ed è stato necessario l'intervento della polizia. Gli agenti hanno immediatamente chiuso l'ingresso per evitare l'arrivo di altri tifosi e sono andati allo scontro con gli ultras del Modena. Nel parco che si trova a fianco del campo sono arrivati anche alcuni individui vestiti di nero (difficilmente associabili a qualche tifoseria) che sono andati a cercare lo scontro con la polizia nonostante la presenza di molte famiglie con bambini a pochi passi da loro nello stesso parco. Dopo alcuni minuti molto accesso però gli animi si sono calmati e la partita è potuta iniziare senza problemi. Arriveranno aggiornamenti in caso di nuovo problemi con l'ordine pubblico.