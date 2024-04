Serie A, la classifica: granata sempre al decimo posto

Come cambia la classifica della Serie A dopo la sfida tra Inter e Torino

La gara tra nerazzurri e granata termina 2-0. Con questo risultato il Torino rischia di perdere definitivamente il treno europeo, molto dipenderà dai risultati di Fiorentina e Napoli, impegnate rispettivamente contro la Roma e il Sassuolo. I granata restano decimi con 46 punti. La Fiorentina, in caso di vittoria contro il Sassuolo (20.45), potrebbe allungare a 50 punti. Il Napoli potrebbe avvicinarsi ulteriormente all'Atalanta in caso di successo contro la Roma in serata.