Serie A, la classifica: pari tra Salernitana ed Empoli, Venezia retrocesso

Come cambiano gli equilibri in classifica nel sabato della 37esima giornata

La Salernitana esce con 1 punto dal Castellani di Empoli. Un risultato maturato nella ripresa quando la squadra di Nicola, in svantaggio per gran parte del match dopo la rete di Cutrone, trova con Bonazzoli l'1-1 in rovesciata sul primo errore di Vicario. Nel finale i granata hanno la chance per assicurarsi la vittoria con un rigore fischiato a favore: Perotti sbatte sul muro Vicario dal dischetto. Con questo risultato la Salernitana si porta a 31 punti, 2 in più rispetto a Cagliari e 3 rispetto al Genoa. Entrambe le squadre devono disputare i big match con Inter e Napoli. Il Venezia è matematicamente in B.