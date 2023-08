Serie A, la classifica: Torino fermo a quota 1 punto, vola il Milan

Il Torino cade con un tonfo a San Siro, perdendo per 4-1 contro il Milan. I granata tornano a casa con 0 punti e non smuovono la classifica che continua a recitare 1 solo punto all'attivo. In questo momento i granata occuperebbero il 14esimo posto in graduatoria. A sorpresa cade anche nell'altra gara serale anche la Roma, battuta per 2-1 dal Verona: scaligeri avanti di due gol a fine primo tempo con reti Duda e Ngonge, Aouar non basta a riparire i giochi. Il Verona così aggancia il Milan al primo posto momentaneo a quota 6 punti. Negli altri match di giornata un'altra sorpresa: il Frosinone infligge il primo ko all'Atalanta per 2-1. La Dea si trova in doppio svantaggio al 25' dopo le reti di Harroui e Monterisi, accorcia nella ripresa con Zapata ma non basta. Infine il Monza batte l'Empoli per 2-0 grazie alla doppietta di Colpani. Sia Frosinone che Monza fanno segnare il primo +3 della stagione.