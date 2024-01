Serie A, la classifica: Torino decimo, il Napoli vince in extremis ed è sesto

Il Torino non va oltre lo 0-0 in casa del Genoa in una partita bloccata dove nessuna delle contendenti trova la zampata vincente. Con il punto del Ferraris i granata salgono a quota 28 punti. Attualmente il Torino resta fermo al decimo posto e dovrà aspettare di capire come andranno le altre partite che interessano la zona Europa per capire se questa si allontanerà o meno, più precisamente i risultati di Lazio, Roma e Atalanta. Il Napoli intanto ha vinto in extremis sulla Salernitana e si è portato al sesto posto momentaneamente a quota 31 punti.