Serie A, la classifica: balzo avanti del Torino, a -4 dall’Europa

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la sfida tra Juric e Italiano

Il poker alla Fiorentina fa fare un balzo in avanti al Torino, che sale dal 13esimo al nono posto in campionato, con una partita ancora da recuperare. I granata sfruttano a pieno la giornata, portando a casa il bottino pieno contro un'avversario ostico come la Viola, sorpassando il Verona - sconfitto dalla Salernitana - e anche il Bologna - atteso in campo domani. In più, affacciandosi alla parte sinistra del campionato, i granata rosicchiano punti anche a Roma e Lazio - entrambe sconfitte nel weekend. Il trio Roma, Fiorentina e Lazio, che occupano i posti che vanno dal 6° all'8°, è a tre punti dal Torino.