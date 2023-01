Sondaggio – A Salerno puntare su Vlasic o Sanabria al centro dell’attacco?

Il Torino dopo il deludente pareggio con il Verona tornerà in campo domenica nel lunch match con la Salernitana. I granata fanno fatica a segnare e chi inserire come centravanti sarà il dubbio più importante per mister Juric. Vlasic e Sanabria si giocheranno il posto davanti ai due trequartisti. Sanabria non ha fatto male dopo il suo inserimento con il Verona e una sua nuova bocciatura dal primo minuto è complicata. Nel consueto sondaggio Toro News chiede ai suoi lettori chi preferirebbe vedere come punta.