Sondaggio – Sareste favorevoli al trasferimento di Buongiorno all’Atalanta?

Nel corso delle ultime ore si è parlato moltissimo del possibile trasferimento di Alessandro Buongiorno all'Atalanta. La trattativa vedrebbe il difensore approdare alla Dea ed in cambio ai granata arriverebbero Zapata a titolo definitivo, Soppy in prestito e 17 milioni di conguaglio. La domanda è: accettereste questa offerta dell'Atalanta, aprendo dunque alla partenza di un giocatore che per molti rappresenta la maglia e la società?