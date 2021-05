Spezia-Torino 4-1, Nicola: “Abbiamo problemi di emotività”

Al termine della partita tra Spezia e Torino ha parlato Davide Nicola. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Sky: “Stiamo pagando qualcosa in termini di emotività, non tanto per la partita scorsa che abbiamo perso malamente quanto perché abbiamo fatto tanto per arrivare qui e vorremmo chiuderla subito. Peccato perché nonostante il primo tempo fossimo partiti contratti, nella ripresa l’avevamo riaperta. Poi ci siamo fatti prendere dalla frenesia di trovare il pareggio e provare a vincere ma il risultato è stato opposto".