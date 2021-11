Torino, quattro i granata impegnati con le rispettive nazionali

Belotti, Pobega a Belfast per conquistare la qualificazione diretta al mondiale. Alle 20.45 la diretta su TN di Irlanda del Nord-Italia

Giornata intensa per i nazionali granata. Ben 4 sono infatti quelli impegnati nelle qualificazioni mondiali. Si tratta di Belotti,Pobega, Linetty e Berisha e specialmente per i primi 2, è il momento dei verdetti. Il Gallo ed il centrocampista saranno di scena a Belfast per Irlanda del Nord-Italia (diretta live dalle 20:45 su Tn), la gara, che insieme a Svizzera-Bulgaria (alla quale non prenderà parte Rodriguez, che ha lasciato il ritiro per un problema muscolare) deciderà le sorti del gruppo C della zona Europa. Solo una delle due tra Italia e Svizzera si qualificherà direttamente al mondiale, l'altra dovrà passare dai playoff. In campo oggi anche Linetty in Polonia-Ungheria e Berisha in Albania-Andorra. Per entrambi partite dal poco valore, dato che i verdetti del girone I di cui fanno parte sono già stati emessi.