Torino, al Fila pannello per il 4 maggio di Fiammengo e Circolo Soci

Fiammengo Federico e il Circolo Soci collaborano per la realizzazione di un'opera in onore del Grande Torino in vista del 4 maggio

Torino e il Torino FC si preparano al 4 maggio, quest'anno sarà il 74 esimo anniversario dalla tragedia di Superga in cui perirono 31 persone tra equipaggio dell'aereo, calciatori, giornalisti e tecnici. Oggi allo Stadio Filadelfia è apparso un pannello in onore degli Invincibili. L'opera è stata finanziata da Fiammengo Federico srl, azienda torinese specializzata in coperture e ristrutturazioni civili e industriali che opera nel campo dell'edilizia generale, e dal Circolo Soci del Torino FC. La ditta si sta occupando di restaurare gratuitamente del moncone storico della struttura originale dell'impianto che ospitò le partite del Grande Torino. Uno dei due titolari dell'azienda, Gianluca Vigna, fa anche parte del Circolo Soci, perciò si è sviluppata questa occasione di collaborazione per rendere onore alla squadra di Valentino Mazzola.