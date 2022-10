Torino, allenamento mattutino al Filadelfia: Pellegri e Seck tornano in gruppo

Il Torino continua a lavorare sul campo del Filadelfia in vista del prossimo impegno di campionato: la partita casalinga contro l'Empoli in programma domenica 9 ottobre alle ore 12:30. Samuele Ricci e Mergim Vojvoda hanno ancora seguito un programma personalizzato a causa di un interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra (per il centrocampista) e una lesione al bicipite femorale destro (per l'esterno), svolgendo solo una parte di allenamento con il resto della squadra, dunque il rientro è vicino per entrambi. Al contrario, sono tornati ad allenarsi con il gruppo Pietro Pellegri e Demba Seck, i due hanno svolto regolarmente una sessione tecnica con esercitazioni a tema diretta del tecnico Ivan Juric. Il Torino tornerà domani sul terreno del Filadelfia per continuare a preparare il prossimo impegno di Serie A.