Torino, Barile consegna la maglia numero 9 a… Pierfrancesco Favino

Il Direttore Operativo del Torino, Alberto Barile, in occasione dell'uscita del film "L'ultima notte di amore", la cui anteprima è stata proiettata proprio nel capoluogo piemontese, ha voluto regalare una maglia numero 9 del Torino personalizzata a PierFrancesco Favino, protagonista del film, cogliendo anche l'occasione per fargli l'in bocca al lupo. Il momento della consegna della maglia è stato immortalato e poi postato da Barile sul proprio account Instagram ufficiale. Queste le sue parole: "Il nostro “in bocca al lupo” al grande @pierfrancescofavino per l’uscita nelle sale del suo nuovo film, “L’ultima notte di amore”, presentato questa sera in anteprima nella nostra città".