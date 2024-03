Torino, bene Bellanova per un tempo con l’Ecuador. Buongiorno resta in panchina

Toro, bene Bellanova. Out Buongiorno

Alessandro Buongiorno è rimasto in panchina per tutta la gara dopo la brutta prestazione contro il Venezuela. Il CT toscano ha optato per un ampio turnover per sperimentare appieno la rosa e al suo posto è stato schierato Mancini. Chi è sceso in campo dal primo minuto è stato Raoul Bellanova, protagonista di una buona prova alla prima in Nazionale. L'esterno lombardo ha messo in mostra la specialità della casa: corsa fino a fondo campo e cross in mezzo. Al 5' Bellanova ha ricevuto palla sul lato corto dell'area di rigore e crossato bene per Dimarco sul secondo palo. L'interista, però, ha sprecato tutto. Nuove occasioni al 15' e al 19': il granata è una vera e propria spina nel fianco della difesa avversaria. I compagni non riescono a sfruttare le sue corse, ma la qualità e la quantità nella prova contro i sudamericani sono evidenti a tutti. Bellanova, poi, termina la sua partita al 45': al suo posto entra Di Lorenzo. Sicuramente Spalletti terrà conto della performance di oggi, che ha confermato quelle in campionato, nella scelta degli uomini da portare all'Europeo.