Torino-Bologna, domani il via alla vendita libera dei biglietti: info e prezzi

A partire da domani sarà possibile acquistare un tagliando online sul sito e presso la biglietteria dello stadio, oltre che presso i punti vendita abilitati Vivaticket

Redazione Toro News 23 aprile - 19:13

Il Torino ha avvisato i propri tifosi dell'apertura della vendita dei biglietti per la partita contro il Bologna con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. La gara è in programma per venerdì 3 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. A partire da domani - mercoledì 24 aprile - dalle ore 12:00 sarà possibile acquistare un tagliando online sul sito e presso la biglietteria dello stadio (da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18) oltre che presso i punti vendita abilitati Vivaticket. Il club granata ha fatto sapere che - in occasione del match con il Bologna - il Toro scenderà in campo con un kit gara speciale. Di seguito tutti i dettagli e i prezzi dei tagliandi.

Il comunicato del Torino FC — "Si avvicina l’appuntamento con il 4 maggio, che, come da consuetudine, vedrà la squadra omaggiare gli Invincibili presso la Basilica di Superga. Inoltre, l’incontro Torino-Bologna si disputerà venerdì 3 maggio alle ore 20.45.

Il match precede di poche ore la commemorazione degli Invincibili ed è un momento nel quale tutto il mondo granata è chiamato a raccolta. Scenderemo infatti in campo con un kit gara speciale, di rara bellezza e fascino.

Il Club riconosce il supporto dei tifosi e li ringrazia per la presenza costante allo stadio, con tantissimi giovani e famiglie sugli spalti. Per vivere insieme queste ore di identità e passione abbiamo pensato di aprire le porte del nostro Stadio con prezzi accessibili a tutti e un occhio di riguardo agli abbonati e ai presenti di domenica scorsa.

PROMOZIONI TORINO-BOLOGNA

I biglietti Torino-Bologna saranno in vendita a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 24 aprile, a partire da 10 Euro per i titolari Cuore Granata e 15 Euro per tutti in Maratona.

Il Club ha pensato in particolare ai tanti presenti a Torino-Frosinone con una iniziativa speciale. Gli acquirenti di biglietti potranno utilizzare il Sigillo Fiscale indicato sul tagliando come codice promozionale e acquistare fino a due biglietti di Torino-Bologna a solo 1 Euro. Anche gli abbonati potranno accedere a questa opportunità, usando il numero della tessera Cuore Granata sulla quale è caricato l’abbonamento come codice promozionale.

Questo acquisto speciale potrà avvenire solo online sul sito ufficiale TorinoFc.it, senza alcuna commissione aggiuntiva. I biglietti Torino-Frosinone, sui quali è appunto presente il Sigillo Fiscale, sono disponibili nell’area personale del sito TorinoFc.it nella sezione “I miei acquisti”.

SETTORE OSPITI BOLOGNA

Il settore riservato ai tifosi del Bologna è già in vendita sul sito Vivaticket.com per i possessori della tessera We Are One del Bologna FC al prezzo di 25 Euro."

