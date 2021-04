Torino, Bremer: “La Juve non sta andando molto bene, è un’opportunità per noi”

Le parole / Il difensore brasiliano classe '97 del Torino parla in vista del Derby della Mole a La Repubblica

Gleison Bremer racconta in un'intervista a La Repubblica i momenti e i pensieri prima del Derby della Mole, partita importantissima sia per i granata che per i bianconeri in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. “La Juve non sta andando molto bene, è un’opportunità per noi. Nicola è un motivatore e ha già cominciato a caricarci, ma bisogna entrare in campo sereni e tranquilli. La retrocessione sarebbe una macchia per tutti". Il difensore granata fa un tuffo nel passato e ripercorre il momento del suo esordio proprio nel match contro la Juventus del 3 maggio 2019, con Walter Mazzarri sulla panchina granata: "Dimostrò di credere di me: non ebbe paura a scommettere su di me anche se non avevo mai giocato e anche se era la partita più difficile. Meno male che abbiamo pareggiato, perché se avessimo perso non me lo sarei perdonato”.