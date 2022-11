Torino: brutte notizie per Lukic, da valutare le sue condizioni

Il Torino ha effettuato agli ordini di mister Juric una seduta di allenamento in vista della gara di domani con la Sampdoria. La preparazione della partita è avvenuta sia dal punto di vista tattico, attraverso analisi-video, che dal punto di vista tecnico. A quest'ultima fase non ha preso però parte Sasa Lukic perché ha accusato un sovraccarico al polpaccio sinistro, secondo quanto comunicato dal Torino. Le condizioni del numero dieci serbo saranno da valutare in vista del match coi blucerchiati, ma ovviamente il suo forfait per la partita di domani sera è ampiamente in dubbio. Oggi, in conferenza, il tecnico ha lasciato delle dichiarazioni sul possibile centrocampo di domani: "Linetty ha riposato a Bologna perchè era squalificato. Probabilmente giocherà lui". Salvo sorprese, in campo scenderanno quindi il polacco e Ricci.