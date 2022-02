Torino-Cagliari 1-2, Juric: “Di nuovo gol subito su fallo laterale, è inaccettabile”

Al termine del match Torino-Cagliari, valido per la 27^ giornata di Serie A e terminato 1-2 per gli ospiti (qui la cronaca), il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "Penso che la squadra ha fatto un'ottima partita dopo il primo gol subito e Cragno è stato spettacolare, ma abbiamo subito di nuovo gol su fallo laterale ed è inaccettabile. Manchiamo un po' in queste cose e poi, dopo il secondo gol subito, non siamo più riusciti a reagire. La cosa altamente negativa di oggi è il gol preso su fallo laterale, che dimostra un calo di concentrazione. Dopo il primo gol preso abbiamo reagito bene, dopo il secondo non siamo più riusciti a fare nulla. Il primo gol è stato una roba veramente brutta, non esiste. Poi abbiamo avuto una grandissima reazione sul piano del gioco: occasioni, traverse, Cagliari schiacciato. Siamo riusciti a fare gol e le sensazioni erano positive. Poi bisogna capire cosa non è andato dopo il secondo gol, perché non siamo riusciti a fare nulla".