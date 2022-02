Torino-Cagliari 1-2, l’analisi dei gol: il tiro di Deiola non era imparabile

Il Torino viene sconfitto 1-2 dal Cagliari allo stadio Olimpico e per i granata si tratta di un'altra partita in cui sono mancati i 3 punti. La formazione di Juric viene battuta da quella di Mazzarri che ha saputo approfittare di due errori difensivi del Toro in occasione dei due gol realizzati. Per i granata invece ha ancora segnato il Gallo Belotti per la seconda gara consecutiva dopo la rete messa a segno nel derby contro la Juventus la scorsa giornata.