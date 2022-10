Torino-Cittadella 4-0, esordio per Garbett: il neozelandese in campo nel finale

Nel 4-0 rifilato al Cittadella c’è stato spazio anche per Matthew Garbett. Il classe 2002, lo scorso anno in Primavera, ha rilevato Vlasic all’81’ subito dopo il quarto gol del Toro. Per il neozelandese si tratta dell’esordio con la prima squadra, con la quale si sta allenando in pianta stabile fin dal ritiro estivo. Con la gara ormai in cassaforte, Juric ha deciso di concedergli il primo gettone in granata.