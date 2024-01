Torino, contratto fino al 2025 per Linetty e Vojvoda: il club attiva le opzioni

Uno dei temi più caldi in casa Torino per questi primi mesi del 2024 è senza dubbio quello relativo ai rinnovi di contratto dal momento che nella rosa granata sono presenti diversi giocatori con situazioni contrattuali non del tutto salde. La prossima estate il Torino potrebbe perdere a parametro zero alcuni elementi importanti per la squadra come Ricardo Rodriguez , Koffi Djidji o il secondo portiere Luca Gemello . Questo era un argomento che vedeva coinvolti anche Karol Linetty e Mergim Vojvoda ma per quanto riguarda questi ultimi due ci sono novità importanti.

Il Torino ha attivato l'opzione di rinnovo automatico: Linetty e Vojvoda sono granata fino al 2025

Linetty e Vojvoda, come raccolto dalla nostra redazione, non sono più da considerare in scadenza tra sei mesi perché il Torino ha deciso di attivare l'opzione di rinnovo annuale a favore del club che c'era nei loro contratti. Entrambi avranno quindi la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025. Questa decisione è stata naturalmente presa per non rischiare di perdere a zero euro due giocatori che comunque sono importanti per il tecnico Ivan Juric e che in granata hanno raccolto un centinaio di presenze in quattro stagioni. Il centrocampista polacco si trova infatti a quota 97 e dovrebbe tagliare questo speciale traguardo a breve mentre l'esterno kosovaro lo ha già raggiunto e ora si trova a quota 103. Il Torino è quindi riuscito ad evitare che Linetty e Vojvoda potessero iniziare dal prossimo primo di febbraio ad accordarsi con altri club senza che la società granata potesse dire nulla. Una eventualità che è stata sventata grazie alla decisione nel 2020 di inserire questa speciale clausola di rinnovo automatico a condizioni prefissate al momento dei loro arrivi rispettivamente da Sampdoria e Standard Liegi.