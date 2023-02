Torino-Cremonese, perché si gioca lunedì sera e quali sono gli sconti sui ticket

Torino-Cremonese: il club corre ai ripari con le promozioni

La collocazione oraria può portare a una diminuzione del pubblico sugli spalti ed è interesse di tutti per diversi motivi che ciò non accada. Anche perchè la Cremonese oggettivamente non è un avversario di grido e quindi attira meno spettatori rispetto ad altre gare di cartello. Inoltre inciderà pure il freddo di febbraio, che può spingere molti a rimanere a casa. Per stimolare una partecipazione più attiva, il Torino ha quindi operato due promozioni sui ticket. La prima coinvolge chi ha assistito alla Coppa Italia di basket: coloro che esibiranno il tagliando delle Frecciarossa Final Eight avranno una promozione sui tagliandi di Torino-Cremonese (vale anche all'inverso, chi acquista il biglietto per il Toro avrà una promozione per le Final Eight). Inoltre, è stata pensata una promozione per gli studenti universitari tramite cui si otterrà un biglietto in Curva per 5 euro e uno nei Distinti per 10 euro esibendo il tesserino universitario alla Biglietteria. L'obiettivo è far sì che la cornice di pubblico sia adeguata all'importanza della partita: gli uomini di Juric cercano lo slancio per custodire il settimo posto e hanno bisogno della spinta del pubblico.