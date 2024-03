Torino, da Buongiorno a Ricci e Schuurs: le gemme valorizzate di Juric

Torino, da Djidji a Vlasic: chi ha perso valore con Juric

C’è poi una lista di cinque giocatori che invece hanno perso valore da quando sono arrivati in granata. Leader in negativo di questa categoria sono Vlasic e Linetty. Il croato si è particolarmente deprezzato (-9 milioni). In parte questo è dovuto al suo rendimento altalenante, in parte perché la Serie A porta meno appeal rispetto alla Premier League, dove tendenzialmente i giocatori acquisiscono molto più valore. Linetty, invece, ha avuto un calo progressivo negli anni in granata in generale, ma ultimamente si è stabilizzato su una valutazione di 3.5 milioni. Il polacco ha anche perso il posto in Nazionale e questo fa tanto nel calcolo di Transfermarkt. Poi vengono Pellegri e Lazaro il cui discorso è lo stesso: entrambi non sono titolari, stanno giocando poco e le loro performance sono state spesso deludenti quest’anno. Per tutti e due il deprezzamento è lieve (appena 1.5 milioni), ma comunque significativo delle difficoltà incontrate in campionato. L’ultimo della lista è Djidji, che - complici anche gli infortuni - si è deprezzato di appena mezzo milione. Il bilancio complessivo comunque sorride a Juric. In nove hanno acquisito valore grazie a lui e appena in cinque l’hanno perso. Per questo si può giudicare in modo positivo il lavoro di Juric. Sono più i giocatori valorizzati di quelli che con lui non sono riusciti a esprimersi al meglio.