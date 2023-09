Torino, da capocannoniere a riserva: com’è cambiato il mondo di Sanabria

Sanabria non è più solo, ora ci sono Zapata e Pellegri (che sta meglio)

Dopo la stagione disputata da Sanabria l'anno passato, l'attaccante non si aspettava di finire di certo in panchina. Ma le dinamiche degli ultimi giorni di mercato hanno stravolto la situazione di Tonny. Se prima il paraguaiano era quasi sempre l’unico attaccante a disposizione, con un Pellegri spesso in difficoltà per via degli infortuni, quest'anno il quadro sembra essere diverso. Adesso, infatti, oltre a un Pietro Pellegri in condizioni migliori rispetto a quella della passata stagione, lì davanti c'è anche Duvan Zapata, arrivato dall'Atalanta alla fine della sessione estiva di calciomercato. La società, anche sulla base di un precampionato non esattamente scintillante da parte di Sanabria, ha deciso di cogliere l’opportunità di portare il colombiano a Torino. Duvan è destinato a giocare titolare come unica punta del 3-4-2-1 anche perché Ivan Juric ha detto a chiare lettere di non avere l’intenzione, almeno per il momento, di cambiare modulo. "Tonny ora deve lavorare e sperare di essere pronto per quando arriverà un'occasione", ha detto Juric. Ma quella di Sanabria resta senz'altro una situazione potenzialmente spinosa, che va gestita con intelligenza da entrambe le parti.