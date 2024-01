Torino da due volti: in casa molto bene, ma in trasferta…

L'ultima vittoria esterna del Torino risale a quasi tre mesi fa, mentre in casa i granata si distinguono per le ottime prestazioni.

Alessandro Balbo

Una grande novità di questa stagione è il rendimento casalingo del Torino. Se nel campionato scorso il Toro faticava nei match casalinghi e brillava in trasferta, oggi invece l'Olimpico Grande Torino è diventato una certezza. D'altro canto, le prestazioni lontane dalle mure domestiche non sono delle migliori. Lo stesso tecnico Juric non sa spiegare questo cambio di marcia e nemmeno perché in questa prima fase del campionato le prestazioni in casa e quelle in trasferta siano così divergenti.

In casa virtualmente meglio dell'anno scorso — In queste prime dieci partite casalinghe di campionato il Torino ha già raccolto ben cinque vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, con l'Inter capolista, realizzando nel complesso 12 reti e subendone solo 6. In casa i granata hanno prodotto fin qui 19 punti dei 28 totali. Se si guarda alla passata stagione è tutt'altro copione. Nel campionato 2022-2023 il Torino in casa aveva raggiunto sole cinque vittorie, con sette pareggi e sette sconfitte. Il Toro all'epoca arrancava all'Olimpico Grande Torino, oggi invece ha fatto dello stadio il proprio "fortino", grazie anche alla spinta dei tifosi, come visto contro il Napoli. Difatti, con ancora dieci partite casalinghe da disputare, il Toro ha già virtualmente migliorato il proprio rendimento casalingo rispetto alla passata stagione.

Quante difficoltà in trasferta — Se nel passato campionato il mantra era "meglio fuori che dentro (casa)", in questa prima fase della stagione è vero il contrario. I numeri non sono dei migliori, solo due vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, sei gol fatti e dodici subiti in dieci partite. Un'altro segnale della difficoltà in trasferta lo mostra il fatto che né Zapata né Sanabria abbiano ancora segnato. Nella stagione passata, invece, sono state nove le vittorie, quattro i pareggi e sei le sconfitte. E con ancora nove partite in trasferta da giocare sembra difficilissimo migliorare, o anche solo eguagliare, il rendimento del campionato scorso. L'ultima vittoria esterna risale al 28 ottobre, contro il Lecce per 1-0 grazie a Buongiorno. In quel momento il Toro veniva da un momento complesso e di contestazione, e quella vittoria servì anche a stabilizzare l'ambiente granata. Oggi il vero salto di qualità sarebbe trovare continuità e uniformità tra il rendimento in casa e quello in trasferta, anche per poter ambire a posizioni più nobili di classifica.

