Torino, dal vantaggio allo svantaggio: i granata non conoscono le rimonte

Il Torino ha cominciato il campionato, cogliendo tre vittorie, per poi cadere in tre sconfitte consecutive che hanno smorzato l'entusiasmo di una buona partenza. Ciò che si evince da questo inizio di Serie A è che il Toro ha alcune lacune ma ha anche alcuni aspetti curiosi da approfondire, che ne rispecchiano in parte la natura.

STATUS QUO - Il Torino ha dimostrato in queste prime partite di campionato di non stravolgere mai il risultato acquisito nel corso della sfida, sia nel bene che nel male. Per spiegare meglio, ogni volta che il Toro è passato in vantaggio durante la sfida, ha sempre portato a casa la vittoria (contro Monza, Cremonese e Lecce), mentre tutte le volte che è andato sotto nel punteggio, non è mai riuscito a ribaltare la situazione, andando sempre incontro ad una sconfitta. La squadra di Juric è l'unica in Serie A che non ha mai ribaltato situazioni di svantaggio né ha incassato rimonte ai suoi danni.