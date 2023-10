Torino, dalla trequarti alla situazione esterni: i difetti del calciomercato

In estate sono stati fatti degli errori. Guardando la situazione attuale del Torino stanno emergendo delle criticità legate alle decisioni prese durante il calciomercato. La squadra sembra meno completa rispetto a quando era terminato il mercato, ma soprattutto ci sono dei limiti nella rosa che la stanno rendendo meno competitiva rispetto al passato o quanto meno sembra più complicato trovare la giusta quadra per farla rendere al meglio. Ovviamente questa tesi ha senso solamente se la volontà è quella di non cambiare l'ossatura tattica impostata negli anni. L'analisi non sarà sul livello tecnico dei giocatori, chi scrive non è un tecnico e non ha di sicuro le competenze per poter sentenziare in tal senso, ma bensì l'obiettivo è quello di mettere sotto la lente d'ingrandimento le lacune della squadra in base all'evidenza dei fatti.

Torino, gli errori del calciomercato: la trequarti

Il punto di partenza è la trequarti. Lì dove manca chiaramente un giocatore, il fantomatico trequartista mancino. Al suo posto è arrivato Duvan Zapata per alzare il livello delle prime punte. Il problema è che così il Toro è obbligato ad adattarsi sulla trequarti. Il posto ricoperto in passato da Praet e Miranchuk attualmente è di Demba Seck, un giovane che ha bisogno ancora di tanto lavoro. Al suo posto è stato anche adattato Vlasic, ma era già stato evidente nella scorsa annata che il croato in quel ruolo non si trova al meglio. Per questo possiamo dire che la trequarti sia mal assortita. C'è grande abbondanza per la corsia mancina, dove Radonjic, Vlasic e Karamoh si possono giocare un posto in quello che è il loro ruolo naturale, ma che soprattutto rappresentano tre alternative differenti tra di loro dando così la possibilità a Juric di poter lavorare come meglio crede a seconda della partita e dell'avversario. Dall'altro lato, invece, c'è una sola opzione, mentre gli altri dovrebbero adattarsi. In un calcio iper tattico, nel quale è sempre più importante essere nelle condizioni più idonee per rendere al meglio, adattare un calciatore viene fatto per urgenze estemporanee e non sempre porta soluzioni definitive.