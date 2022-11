Torino, dietro il rinnovo di Milinkovic-Savic: i lanci lunghi sono l’arma in più

Vanja Milinkovic-Savic ha contribuito a due reti granata fin qui: i numeri del portiere serbo

Irene Nicola

Il Torino pensa concretamente al rinnovo di Vanja Milinkovic-Savic: Ivan Juric lo ha rilanciato a inizio stagione e Vanja lo ha ripagato fin qui riducendo gli errori e alzando il proprio livello, con prestazioni utili alla squadra non solo per quanto riguarda le parate. Il portiere serbo è sempre stato considerato un'arma dall'allenatore granata anche in fase offensiva, per via del suo rilancio lungo e potente, funzionale per scavalcare la pressione delle difese avversarie. Negli ultimi mesi non è stato raro il tentativo del Torino di cercare la via verso la porta sfruttando proprio il rilancio del portiere. E ora il club granata anche per questo ragiona sul rinnovo di contratto del serbo.

Torino, Vanja e la fase di costruzione — Ivan Juric lavora da tempo sulla soluzione del lancio lungo di Vanja, a cui i granata fanno spesso ricorso. Il tecnico croato aveva spiegato le motivazioni dietro alla scelta di questa soluzione, come in occasione della sfida tra Atalanta e Torino dello scorso anno, terminata 4-4. "I rilanci lunghi di Vanja mi servono per evitare la pressione dell'Atalanta" aveva spiegato Juric, che si fida ciecamente delle abilità del serbo con i piedi. Lanci lunghi difficili da leggere per le difese avversarie, sponda del centravanti con i compagni che si avventano sulla seconda palla e azioni che si dipanano da lì: la dinamica è frequente per il Torino. Solo di recente, la precisione di Vanja ha portato in dote due gol.

La prima è arrivata nel big match contro il Milan, quando è stato un lancio lungo del portiere granata ad innescare l'azione che ha portato il Torino sul 2-0. Vanja cerca di raggiungere direttamente la prima punta Pellegri, in lotta con Gabbia che devia il pallone con un braccio. Vlasic sopraggiunge sulla seconda palla, apre per Miranchuk che insacca in rete.

Una situazione simile è quella che si è vista poi nella gara persa dal Torino contro il Bologna. Anche in questo caso Vanja è determinante, con un rinvio che raggiunge l'altezza del centrocampo. Si innesca un uno contro uno in velocità con Miranchuk che supera Lucumi e va a procurarsi il calcio di rigore poi trasformato da Lukic.

Torino, i numeri di Vanja — Sono anche i numeri di Vanja a parlare della centralità del portiere nel sistema di gioco di Ivan Juric. Il Torino non fa affidamento unicamente al serbo per avviare l'azione, ma spesso ricorre alla soluzione del lancio lungo. Milinkovic-Savic è infatti il settimo portiere più coinvolto nella costruzione del gioco da parte della propria squadra in Serie A. Vanja è inoltre il primo in graduatoria per percentuale di lanci lunghi tentati con una distanza maggiore di 35 metri, oltre il 95% dei 112 totali. Non stupisce quindi che il portiere serbo abbia il rinvio più lungo di tutta la Serie A, per distacco: in media infatti il suo tocca i 73 metri, mentre gli altri numeri uno in campionato toccano al massimo i 50. Escludendo i calci di rinvio invece, la lunghezza dei passaggi tentati da Vanja resta elevata e si aggira intorno ai 40 metri, in linea con Montipò e Carnesecchi che lo superano di appena un paio di metri. Tutti dati che testimoniano come Vanja sia un valore aggiunto in costruzione.