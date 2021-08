Torino, Djidji ci prova: insidia Izzo e potrebbe anche rimanere

Il difensore francese sembrava lontano dai piani del Toro, ora con il tecnico croato si sta rilanciando per ottenere una conferma

DJIDJI - Rientrato dal prestito a Crotone, Djidji era dato per partente a inizio giugno. C'è stato chi ipotizzava un suo inserimento come contropartita tecnica in una trattativa per portare Junior Messias a Torino, ma un trasferimento in Serie B per ora non è mai stato preso in considerazione dal difensore francese, nonostante in Calabria abbia trovato continuità anche a livello fisico (20 presenze e primo gol in Serie A contro lo Spezia). Anzi, Djidji sta lavorando per rimanere in granata e in questo precampionato sta facendo piuttosto bene agli ordini di Ivan Juric, che non a caso lo ha prima provato al centro come vice-Bremer, e poi lo ha inserito a sorpresa come titolare nella difesa schierata contro il Rennes. Ottenendo una discreta prova, in cui Djidji ha pure impensierito in un paio di occasioni il portiere rivale con dei tiri da fuori.