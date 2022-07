Torino, domani al via la campagna abbonamenti: l’annuncio social

Lunedì 18 luglio il club granata svelerà la campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023

Il Torino si prepara a lanciare la nuova campagna abbonamenti. Si aspettava da qualche giorno un segnale del club granata in quest'ottica, con la presentazione dei piani a cui i tifosi potessero fare riferimento per seguire la stagione 2022-2023 del Torino. Ora è arrivata la comunicazione ufficiale, tramite il profilo Twitter del club granata, in cui è apparso lo slogan della campagna: "Quale schema? Lo scopriremo domani". Tra ventiquattro ore quindi, lunedì 18 luglio, si saprà quali scelte ha fatto la società e conseguentemente quale sarà la risposta dei tifosi.