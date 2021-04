Torino e Cagliari, calendari a confronto: i granata possono avere dei vantaggi

La battaglia salvezza tra Torino e Cagliari è sempre più delineata. Le sconfitte nell’ultimo turno del Crotone a La Spezia e del Parma in casa contro il Milan hanno complicato enormemente la rincorsa delle squadre di Serse Cosmi e Roberto D’Aversa. I rossoblù di Leonardo Semplici hanno provato ad imbrigliare l’Inter, ma il “cuore Toro” Matteo Darmian ha regalato tre punti pesantissimi ai nerazzurri, sempre più vicini allo scudetto. Il week-end del 10 e 11 aprile potrebbe, dunque, essere ricordato in questa travagliata stagione come cruciale per i granata, capaci di sbancare Udine e di portarsi a più 5 sul Cagliari con una partita ancora da recuperare, quella di Roma contro la Lazio. Le cose si sono messe bene per la squadra di Davide Nicola, ma il cammino resta tutt’altro che agevole, poiché dovranno essere conquistati altri punti pesanti da qui alla conclusione del torneo per garantirsi la permanenza nella massima serie. Analizziamo, perciò, passo dopo passo il calendario di Torino e Cagliari.