Torino, ecco Juric il “valorizzatore” di talenti: quanti affari d’oro al Verona

Da Kumbulla a Pessina fino Ilic e Barak, sono innumerevoli i talenti valorizzati negli ultimi due anni dal tecnico croato

PLUSVALENZE - Una qualità di cui spera di poter usufruire anche il presidente Urbano Cairo, che per Juric ha in mente un progetto di valorizzazione della rosa a lungo termine che per certi versi potrebbe paragonarsi a quello vissuto sotto la Mole da Gian Piero Ventura. D'altronde, come detto, nel corso di due sole stagioni Juric è stato in grado di valorizzare tantissimi giocatori dell'Hellas. Gli esempi più eclatanti sono senza dubbio quelli che riguardano Amrabat - acquistato per circa 3 milioni di euro dal Club Bruges e ceduto alla Fiorentina per 18 milioni di euro nell'arco di appena sei mesi -, Kumbulla - cresciuto nelle giovanili del Verona e venduto a 28,5 alla Roma dopo un solo anno da titolare - e Rrahmani che nel 2019/2020 fu acquistato dalla Dinamo Zagabria per 2,1 milioni di euro per poi essere ceduto a fine stagione al Napoli per 15 milioni di euro. Insomma: che dire di più, se non che con soltanto tre operazioni in uscita il Verona ha potuto mettere a bilancio plusvalenze per oltre 60 milioni di euro (61,5).