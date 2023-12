Torino-Empoli 1-0, il tabellino: Bellanova diffidato e ammonito, salta l’Udinese

Il resoconto con tutti gli eventi della sfida tra granata e azzurri valida per il 16° turno del campionato di Serie A

Il Torino ottiene la terza vittoria di fila in casa battendo 1-0 l'Empoli nel 16^ turno grazie al gol decisivo di Zapata. Una partita che nel secondo tempo è stata caratterizzata da molte interruzioni e diversi fallo che hanno portato l'arbitro ad estrarre sei cartellini gialli: 4 per i granata e 2 per gli azzurri. I giocatori del Toro a finire sul taccuino del direttore di gara sono stati Linetty, Buongiorno, Vlasic e Bellanova con quest'ultimo che era diffidato e salterà quindi la prossima partita contro l'Udinese. Tra le fila dell'Empoli sono stati invece Cacace e Luperto ad essere ammoniti.