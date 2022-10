Torino-Empoli, le formazioni ufficiali: c’è Schuurs, Aina sulla fascia sinistra

La partita tra Torino ed Empoli sta per cominciare: le squadre si affronteranno in un lunch match piovoso, con delle modifiche dal punto di vista delle formazioni. Juric ha deciso di tenere in panchina Buongiorno per schierare Schuurs e di fermare anche Singo - decisamente sotto tono nelle ultime partite - preferendogli Aina.