Torino, falsa partenza per Izzo: ora dovrà riconquistare un posto da titolare

Il giocatore granata non è partito alla grande in questa nuova stagione con la maglia del Toro: contro la Fiorentina le marcature in fase difensiva non state irresistibili

Luca Sardo

Armando Izzo deve riprendersi il Torino. Il difensore granata in queste prime due uscite stagionali con Atalanta e Fiorentina è stato autore di disattenzioni che hanno causato le reti degli avversari, errori pagati a caro prezzo. Izzo ora se vuole la maglia da titolare dovrà conquistarsi il posto fronteggiando la concorrenza di Koffi Djidji.

ERRORI - Proprio nelle prima due gare (perse entrambe dal Torino), proprio Izzo è stato protagonista in negativo, soprattutto nel match con la Fiorentina (che ha giocato titolare a causa dell'assenza di Bremer). In occasione dell'esordio in campionato di questa stagione con l'Atalanta, sul punteggio di 1-1, al 93' il difensore ex Genoa ha fatto rimbalzare il pallone in area di rigore permettendo a Pasalic di prendere posizione e passare la palla a Piccoli che - solo davanti a Milinkovic-Savic - ha segnato il gol del definitivo 2-1 (QUI l'analisi dei gol del match). La giornata successiva con la Fiorentina, Izzo prima ha perso la marcatura di Nico Gonzales causando il primo gol della viola, poi sul raddoppio di Vlahovic il difensore granata ha permesso all'attaccante di colpire da solo di testa (QUI l'analisi dei gol del match).

RISCATTO - Ora il mercato è chiuso: la società non aveva scartato l'idea di cederlo nell'ultima sessione di calciomercato (lo scambio Izzo-Walukiewicz è stato un discorso concreto) ma lui ha rifiutato destinazione Cagliari decidendo di rimanere a Torino alla corte di Ivan Juric, allenatore che lui conosce molto bene considerato il passato comune al Genoa. Ora a bocce ferme Izzo deve ritrovarsi e mettersi a disposizione della squadra in vista di una sua nuova stagione con la maglia granata.