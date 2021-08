Calciomercato, Torino e Cagliari sempre al lavoro per scambio Izzo-Walukiewicz

I granata hanno il sì di Walukiewicz, manca quello di Izzo ai sardi

Torino e Cagliari continuano a lavorare per lo scambio tra Armando Izzo e Sebastian Walukiewicz. I due club continuano a parlare per trovare la quadratura del cerchio, con entrambe le società che hanno da giorni aperto al doppio affare. Restano ancora alcuni nodi da sciogliere. Il Cagliari, infatti, continua a corteggiare Izzo per convincerlo ad accettare: come raccontato ieri nelle ultime ore non c’era ancora una decisa apertura del napoletano (che col Toro ha un contratto sino al 2024) alla nuova destinazione, ma lo scenario può cambiare. Walukiewicz, dal canto suo, avrebbe già detto di sì al Torino. Discussioni in corso anche sul valore dei rispettivi giocatori, che comunque non dovrebbe differire di molto.