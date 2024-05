Torino Femminile, passo falso nell’esordio ai playoff: vince Torino Women

Torino Femminile ko nella prima gara dei playoff, in via Bossoli serve una vittoria per andare avanti

Irene Nicola Redattore 2 maggio - 11:36

Passo falso del Torino Femminile nella gara d'andata della prima fase playoff. Le granata, allenate da Roberto Battaglino, vanno ko contro il Torino Women per 3-2 e ora dovranno giocarsi il tutto per tutto al ritorno per accedere alla seconda fase.

Torino Femminile, a Pianezza granata sconfitte — La gara del Torino Femminile parte in realtà in discesa perché nella prima fase della partita arriva l'autorete del Torino Women che permette alle granata di portarsi in vantaggio di 1-0. Il parziale resta inalterato per tutto il primo tempo, ma nella ripresa cambiano gli equilibri. Torino Women rimonta tra le mura amiche di Pianezza e si porta sul 3-1, costringendo le granata a inseguire. Il Torino Femminile prova a rialzare la testa nonostante la rimonta subita e alla fine riesce ad accorciare le distanze grazie a Carola Munafò dal dischetto. Sul 3-2 le granata cercano di strappare il pareggio ma non riescono a trovarlo. Così arriva un ko alla prima uscita, che non può non essere amaro ma non chiude il discorso qualificazione.

Torino Femminile, il ritorno per il tutto per tutto — La sconfitta a Pianezza rende più complicata la qualificazione alla seconda fase partendo dallo svantaggio, ma non la preclude perché c'è un ritorno da giocare. Inoltre, nel caso in cui il risultato complessivo tra andata e ritorno fosse un pareggio, le reti in trasferta varrebbe il doppio e averne siglate due a Pianezza potrebbe diventare un fattore. Domenica 5 maggio alle ore 16 il Torino Femminile dovrà comunque sicuramente vincere tra le mura amiche di via Bossoli per strappare il pass alla seconda fase dei playoff. Le granata si qualificheranno in caso di vittoria con due gol di scarto. Un solo gol di vantaggio basterà solo in caso di 1-0 (per via del maggior numero di reti siglate in trasferta) o 2-1 (per la stessa motivazione). Supplementari ed eventualmente rigori verranno disputati solo in caso di risultato fotocopia rispetto all'andata.

