Torino-Fiorentina 0-0, le statistiche: l’uomo in più Viola pesa

I gligliati hanno dominato dal punto di vista territoriale: 65% di possesso palla, gestito per il 62% nella metà campo avversaria

Marco De Rito Redattore 3 marzo 2024 (modifica il 3 marzo 2024 | 09:38)

"Io non ho visto nervosismo diffuso, ho visto un grande Torino. Il neo è stato non aver chiuso la partita, poi succedono cose che ti disturbano. Il mio Toro lotta e pensa alla grande", ha commentato Ivan Juric al termine del match Torino-Fiorentina, terminato con un pareggio a reti inviolate. Il tecnico croato, espulso durante il match, è apparso rammaricato per non aver chiuso prima la gara, ma i Gigliati comunque hanno creato molto e l'uomo in più è pesato nel corso del match, visto che i granata hanno chiuso con l'espulsione di Samuele Ricci il primo tempo.

Nel complesso la gara è stata animata con l'ammonizione di Vincenzo Italiano, di 4 giocatori schierati degli ospiti. Mentre i granata hanno avuto "solamente" la doppia ammonizione di Ricci che gli ha portati a restare uno in meno per tutta la ripresa. L'uomo in meno è pesato: la Fiorentina ha effettuato 14 tiri rispetto agli 8 del Torino. La differenza è meno marcata sulle conclusioni nello specchio: 2 granata e 3 gigliate. I padroni di casa hanno battuto 4 corner, mentre gli ospiti 4. Le occasioni da gol dei piemontesi sono state men della metà di quelle toscane: 5 contro 11.

La Fiorentina ha dominato anche dal punto di vista territoriale: 65% di possesso palla, gestito per il 62% nella metà campo avversaria. Nell'indicatore calcola la pericolosità di ogni istante di gioco considerando la posizione dei giocatori della propria squadra, degli avversari e della palla è stata migliore la Viola: 58.47% contro 60.68%. In tutti gli indicatori la squadra di Italiano è stata superiore ma ha avuto anche un uomo in più che nell'arco del secondo tempo ha sicuramente influito e nonostante questo Ricardo Rodriguez e compagni sono riusciti a tenere in difesa riuscendo a conquistare un punticino.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.