Torino-Frosinone 1-2: la Maratona si svuota, squadra contestata anche in strada

La parte centrale della Maratona si è svuotata nel secondo tempo supplementare di Torino-Frosinone. La parte calda del tifo granata, dopo il raddoppio del club laziale, ha contestato società e giocatori. Quindi i gruppi organizzati hanno rimosso gli striscioni e si sono radunati contro la tribuna, proseguendo con la contestazione a squadra e presidente. Invitata a presentarsi sotto la curva, al fischio finale la squadra ha tirato dritto negli spogliatoi. Questo gesto dei ragazzi di Juric non è piaciuto ai tifosi che si sono spostati in strada su corso Agnelli dove hanno iniziato cori di protesta verso la squadra e anche Cairo. L'obiettivo era quello di avere un confronto con i calciatori una volta che fossero usciti dallo stadio. Sul posto è arrivata anche la polizia che monitorava da vicino la situazione. Dopo qualche minuto però il gruppo dei supporter granata ha iniziato a sciogliersi fino a che non è più rimasto nessuno.