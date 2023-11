La Coppa Italia non attira. Non basta il periodo quasi di ferie con chi ha il ponte per il 1° novembre. A Torino-Frosinone non sono attesi molti tifosi in questo momento. D'altronde il trend è mediamente questo non solo in casa granata, ma anche in generale. Per i granata, però, rispetto agli anni passati sarà partita vera. Dall'altra parte ci sarà una squadra di Serie A, che sta anche facendo vedere cose interessanti in campionato.

Torino-Frosinone: la Coppa Italia non attira, pochi biglietti venduti

Per la partita i prezzi messi dalla società sono bassi: 10€ per la Maratona, 15€ per i Distinti, 30€ per la Tribuna e 40€ per le Poltroncine Granata. Esclusa la Primavera. Per la curva infatti non sono al momento in vendita i biglietti e chi ha l'abbonamento in Primavera ha potuto scegliere un posto qualsiasi negli altri settori. Al momento, comunque, sono disponibili tantissimi posti e visto com'è andata la prevendita non ci sono da aspettarsi tanti presenti. Il trend è questo da anni e così si è confermato anche per questa partita: la Coppa Italia ha scarsa attrattiva anche quando la sfida è tra due club di Serie A.