Torino-Genoa: che noia! Poi però esce il jolly Radonjic e i granata vincono…

Chi vince ha sempre ragione ed in questo caso il Toro e Juric hanno avuto ragione del e sul Genoa. Se però vogliamo analizzare bene la partita allora non si può essere soddisfatti della prestazione dei granata che hanno rischiato di fare l'ennesimo pareggio contro una neopromossa (era successo già con il Cagliari). E' un Toro che è risultato per 95 minuti impalpabile soprattutto a centrocampo, là dove dovrebbe esserci la costruzione del gioco per poi innescare quel centravanti, di nome Zapata, che i tifosi granata aspettavano da tempo. E il colombiano alla prima granata si è mosso bene, facendo reparto da solo, impegnando con il suoi movimenti la retroguardia genoana. Ma è il Toro che non si è mosso per Zapata. Mai nessuno con coraggio a cercare la verticalizzazione per il centravanti che più volte scattando in avanti chiedeva palla inutilmente. Il pallone è sempre circolato in orizzontale e in maniera prevedibile con il risultato che la squadra di Gilardino ha sempre chiuso ogni spazio per qualsiasi tentativo di puntata granata. In teoria dovrebbe essere Vlasic colui che dovrebbe innescare con fantasia bomber-Duvan ed invece il croato per la terza partita consecutiva ha deluso le aspettative di chi si aspetta che illumini il gioco d'attacco.