Torino, gli impegni dei nazionali fanno slittare raduno e ritiro: le ultime

E' un periodo all'insegna del "forse" quello attuale del Torino che vede il club granata alle prese con i preparativi della stagione 2022-23, e non solo per quanto riguarda il calciomercato. L'idea del tecnico Ivan Juric era quella di portare la squadra in ritiro in Austria a partire dai primi di luglio dopo un raduno fissato per il primo del mese prossimo. Eppure, per quella data la rosa del Torino sarebbe davvero limitata: considerando solo coloro che ad oggi saranno certamente tesserati dal 1° luglio in poi, sono nove i calciatori impegnati con le rispettive nazionali che avranno poi da recuperare qualche giorno di vacanza. Per far sì, dunque, che Juric abbia a disposizione magari non tutti i giocatori, ma un numero sufficiente per allestire un inizio di preparazione credibile, la partenza della squadra è stata riprogrammata nei giorni successivi a quella precedentemente stabilita.