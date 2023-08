Torino, i convocati di Juric contro il Milan: Lazaro chiamato subito in causa

Il Torino, tramite il sito ufficiale, ha reso pubblici i convocati per la trasferta di questa sera, sabato 26 agosto, contro il Milan - calcio d'inizio programmato alle 20.45. Sono 23 i giocatori chiamati da Ivan Juric per affrontare questo secondo turno di campionato. Subito tra i convocati Valentino Lazaro, ultimo arrivato in casa granata. Rispetto alla gara scorsa, praticamente presenti tutti gli stessi volti fatta eccezione per il Primavera Ali Dembelé e per Simone Verdi, ceduto a titolo definitivo al Como. Ancora assenti Koffi Djidji e Demba Seck, non recuperati in tempo per la gara di San Siro.