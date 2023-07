Torino, i numeri di maglia della stagione 2023-2024: la lista provvisoria

Torino, i numeri dei nuovi arrivati

I nuovi arrivati in casa granata hanno scelto il numero di maglia per la stagione 2023-2024. Raoul Bellanova ha optato per il 19, lasciato libero da Valentino Lazaro. L'ex giocatore del Cagliari aveva indossato precedentemente il 12 sia all'Inter che in terra sarda, numero che però è stato ritirato dal club granata perché assegnato simbolicamente alla Maratona. Da qui la scelta di Bellanova di virare sul 19. Mihai Popa prende la 71.