Torino, i pagelloni di metà stagione dei difensori: muro Bremer, Rodriguez stupisce

Gleison Bremer in questa prima parte di stagione si può dire abbia fatto il definitivo salto di qualità. Il brasiliano classe 1997 ormai è diventato un leader per questa squadra e a confermarlo sono anche i numeri: nessun difensore in Serie A ha vinto più contrasti di lui (60), è il primo giocatore per duelli aerei vinti (69) e nessuno ha recuperato tanti palloni quanto lui (155). Le ottime prestazioni fino a questo momento del centrale granata hanno fatto sì che diversi club mettessero gli occhi su di lui, ma Bremer - come confermato dallo stesso Cairo - non partirà nella sessione di mercato di gennaio.