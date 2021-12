Calciomercato Torino: Bremer, Belotti e Pobega, a gennaio prevista permanenza

TURIN, ITALY - NOVEMBER 22: Gleison Bremer of Torino FC celebrates a goal during the Serie A match between Torino FC and Udinese Calcio at Stadio Olimpico di Torino on November 22, 2021 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Con l'anno nuovo, oltre al campionato - il 6 gennaio alle 16:30 contro l'Atalanta - tornerà ad essere protagonista anche il calciomercato, con la sua sessione invernale: per il Torino, potrebbe essere l'occasione per dare alla squadra ciò che manca, soprattutto in fase offensiva. Ma il calciomercato è fatto anche di cessioni: da un lato il Torino sta lavorando per piazzare 5 giocatori, dall'altro ha fatto capire ad addetti ai lavori e non solo che l'intenzione è quella di non indebolirsi a gennaio. Su Bremer, Pobega e Belotti, tre cardini del Torino per i quali il futuro è per motivi diversi tutto da decifrare, l'orizzonte è comunque quello di terminare la stagione in granata. Ecco la situazione dei tre in chiave mercato.