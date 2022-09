Torino, i rigori regalati pesano: nel 2022 nessuno ne ha avuti contro così tanti

Il Torino nel match contro l' Atalanta ha costruito tanto, dimostrandosi in grado di giocare alla pari degli avversari, ma ha perso la partita a causa di due clamorosi errori individuali dei suoi due esterni: Ola Aina e Lazaro. I granata nell'ultimo anno hanno buttato via tanti punti a causa di rigori regalati agli avversari e la partita di Bergamo ne è solo l'ultimo esempio.

Il Toro ha chiuso lo scorso campionato con una sconfitta casalinga contro la Roma . I giallorossi sfruttarono al meglio le distrazioni dei granata e portarono nella Capitale i tre punti senza troppe difficoltà. Anche in quell'occasione i rigori furono decisivi ai fini del risultato finale. Il raddoppio dei romani fu frutto di un enorme ingenuità di Rodriguez che costrinse Berisha a stendere Abraham in area. Il secondo penalty fu causato da un evidente fallo di Buongiorno e Pellegrini dal dischetto fu implacabile. Ci fu un'altra gara in cui i piemontesi ricevettero due rigori contro: di nuovo contro l'Atalanta nel 4-4 di fine campionato. Di nuovo Rodriguez (con un intervento in ritardo) e Zima (con un tocco di mano largo) regalarono ai lombardi due calci di rigore.

Nei finali di partita il Torino ha preso diversi gol, anche su rigore, per ingenue disattenzioni: ne sono esempi le partite dell'anno passato contro Inter, Lazio, Spezia e Udinese. In particolare, in queste ultime due, sebbene non determinanti ai fini del risultato finale, le reti vennero da calcio di rigore: Djidji contro i liguri e Milinkovic con i friulani causarono i gol avversari. Ebbene, il Toro è una squadra solida, con dei principi di gioco ben chiari e che non ha paura di affrontare nessuno, ma rischia che tutto questo enorme lavoro venga vanificato da errori individuali evitabili.