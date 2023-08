Torino, il bilancio di Verdi in granata: l’acquisto più caro è uno storico flop

Torino, la parabola di Verdi in granata: i primi passi con Ventura

La storie di Verdi e del Torino si intrecciano nel 2011. Il trequartista, cresciuto nelle giovanili del Milan, viene ceduto in compartecipazione ai granata di Ventura, ai tempi in Serie B. Il 21 agosto fa l'esordio in Coppa Italia, subentrando al 65' a Stevanovic nella gara persa con il Siena per 1-0. Poi arriva la prima in Serie B da titolare nel 4-4-2 di Ventura contro l'Ascoli, match vinto per 2-1 (gol di Bianchi e Oduamadi). Il Torino chiude secondo quel campionato e festeggia la promozione in Serie A, Verdi a referto mette 16 presenze e 0 gol. Così il trequartista, appena ventenne, fa l'esordio in Serie A. Era il 30 settembre 2012, con i granata di Ventura in trasferta a Bergamo per sfidare l'Atalanta di Colantuono. Finì 5-1 per il Torino, Verdi subentrò ad Alessio Cerci (autore di ben tre assist) al 78'. Da gennaio viene mandato in prestito per fare esperienza, prima alla Juve Stabia e poi all'Empoli. A quel punto andava deciso il suo futuro, visto che il 15 giugno 2015 scadeva il termine ultimo per la risoluzione della comproprietà. Questo accordo, ora vietato dalle norme FIGC, prevedeva due strade allo scadere: l'acquisto da parte di uno dei due club dell'intero cartellino oppure il ricorso alle buste in caso di mancato accordo. Torino e Milan non trovarono l'intesa sul prezzo di Verdi e così si andò alle buste, metodo con cui ognuno dei club comproprietari scriveva in busta la propria offerta per il giocatore e il club con quella maggiore ne acquisiva l'intero cartellino. Il Milan offrì 450 mila euro ed ebbe la meglio.