Torino, il gol più bello del 2022 è di Brekalo. Radonjic e Vlasic sul podio

Il 28% ha invece premiato con la medaglia d'argento il gol di Nemanja Radonjic contro il Cittadella. In Coppa Italia il trequartista serbo aveva brillato, siglando l'1-0 del Torino con un colpo balistico da 25 metri di distanza. Al terzo posto invece si piazza la rete di Nikola Vlasic contro la Sampdoria, scelta dal 16% dei lettori di Toro News. Una perla, ispirata ancora da Vojvoda: il kosovaro mette in mezzo all'area un cross teso per Vlasic, che all'altezza del dischetto stoppa con il sinistro, si gira e insacca col destro. Giù dal podio il colpo di testa di Karol Linetty contro la Roma e il gol di Ola Aina contro l'Udinese.